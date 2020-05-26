В настоящее время полиция устанавливает лиц, которым осуществлялась реализация наркотических веществ и источники поступления их злоумышленнице.

Полицейские провели санкционированные обыски транспортного средства и по месту жительства злоумышленницы. Правоохранители обнаружили и изъяли пакеты с наркотическими и психотропными веществами. Количество и вес устанавливаются. Изъятые вещества направлены на экспертное исследование.

В настоящее время решается вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей и сообщения о подозрении в совершении преступления.

Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.