События ДТП на Клочковской спровоцировало пробку (видео) Вечерний Харьков 09:59 521 Об этом сообщает харьковский телеграм-канал «ВЕХА» Читайте также На Московском проспекте такси попало в ДТП (видео) Укрзализныця возобновила работу железнодорожных билетных касс В Харьковской области зафиксировали новые случаи COVID-19 БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ На Московском проспекте такси попало в ДТП (видео) События 10:22 Лента новостей О каких проблемах со здоровьем может «сигналить» сухая кожа пяток 10:34 На Московском проспекте такси попало в ДТП (видео) 10:22 Укрзализныця возобновила работу железнодорожных билетных касс 10:19 ДТП на Клочковской спровоцировало пробку (видео) 09:59 В Харьковской области зафиксировали новые случаи COVID-19 09:49 Ryanair возобновит летом только часть маршрутов из Харькова 09:43 В Харьковской области спасатели ликвидировали пожар в автомобиле 09:41