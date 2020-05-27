Компания 27 мая возобновила работу железнодорожных билетных касс на вокзалах.
«С 8 утра сегодняшнего дня мы открыли железнодорожные кассы на всех вокзалах страны. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рядом с кассами расположены антисептики, нанесена разметка для обеспечения дистанциӥ между пассажирами », - сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.
В частности, компания открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити +, которые отправятся в рейсы с 1 июня:
- №721 / 722 Киев-Харьков;
- №726 / 725 Киев-Харьков;
- №763 / 764 Киев-Одесса;
- №711 / 712 Киев-Константиновка;
- №740 / 739 Киев-Кривой Рог.
Также в компании открыли продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования:
- №8 / 7 Одесса-Харьков;
- №20 / 19 Лисичанск-Киев;
- №53 / 54 Днепр-Одесса;
- №63 / 64 Харьков-Киев;
- №105 / 106 Киев-Одесса;
- №791 / 792 Киев-Кременчуг;
- №81 / 82 Харьков-Новоалексеевка;
- №125 / 126 Киев-Константиновка;
- №10 / 9 Киев-Мариуполь.
Пассажирам, которые будут обращаться в железнодорожные кассы без средств индивидуальной защиты, в частности масок, билеты продаваться не будут.