Компания 27 мая возобновила работу железнодорожных билетных касс на вокзалах.


«С 8 утра сегодняшнего дня мы открыли железнодорожные кассы на всех вокзалах страны. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рядом с кассами расположены антисептики, нанесена разметка для обеспечения дистанциӥ между пассажирами », - сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.

В частности, компания открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити +, которые отправятся в рейсы с 1 июня:

  • №721 / 722 Киев-Харьков;
  • №726 / 725 Киев-Харьков;
  • №763 / 764 Киев-Одесса;
  • №711 / 712 Киев-Константиновка;
  •  №740 / 739 Киев-Кривой Рог.

Также в компании открыли продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования:

  • №8 / 7 Одесса-Харьков;
  • №20 / 19 Лисичанск-Киев;
  • №53 / 54 Днепр-Одесса;
  • №63 / 64 Харьков-Киев;
  • №105 / 106 Киев-Одесса;
  • №791 / 792 Киев-Кременчуг;
  • №81 / 82 Харьков-Новоалексеевка;
  • №125 / 126 Киев-Константиновка;
  • №10 / 9 Киев-Мариуполь.

Пассажирам, которые будут обращаться в железнодорожные кассы без средств индивидуальной защиты, в частности масок, билеты продаваться не будут.
 

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