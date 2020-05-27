Компания 27 мая возобновила работу железнодорожных билетных касс на вокзалах.

№721 / 722 Киев-Харьков;

№726 / 725 Киев-Харьков;

№763 / 764 Киев-Одесса;

№711 / 712 Киев-Константиновка;

№740 / 739 Киев-Кривой Рог.

№8 / 7 Одесса-Харьков;

№20 / 19 Лисичанск-Киев;

№53 / 54 Днепр-Одесса;

№63 / 64 Харьков-Киев;

№105 / 106 Киев-Одесса;

№791 / 792 Киев-Кременчуг;

№81 / 82 Харьков-Новоалексеевка;

№125 / 126 Киев-Константиновка;

№10 / 9 Киев-Мариуполь.

«С 8 утра сегодняшнего дня мы открыли железнодорожные кассы на всех вокзалах страны. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рядом с кассами расположены антисептики, нанесена разметка для обеспечения дистанциӥ между пассажирами », - сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.В частности, компания открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити +, которые отправятся в рейсы с 1 июня:Также в компании открыли продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования:Пассажирам, которые будут обращаться в железнодорожные кассы без средств индивидуальной защиты, в частности масок, билеты продаваться не будут.