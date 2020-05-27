По состоянию на 27 мая в Харькове зафиксировано 573 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 1 616 подозрений на COVID-19, из которых 961 случай подтвержден. Под подозрением остаются 252 человека, из них 203 - жители Харькова. Также за это время 348 пациентов выздоровели, 41 - умер.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 27 мая в Украине - 21 905 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 658 летальных, 7 995 пациентов выздоровели. В общем заболели 1 595 детей и 4 241 медик. За сутки зафиксирован 321 новый случай.