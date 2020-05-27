Третий этап Всеукраинского конкурса мастерства педагогических работников учреждений дополнительного образования «Источник творчества» проходил в течение апреля-мая 2020 года.

Как сообщили в Департаменте образования, конкурс прошел в номинации «Педагог-2020». Харьков представляли: Оксана Дрыль, руководитель кружка «Увлекательная математика» Харьковского Дворца детского и юношеского творчества (опытно-экспериментальное направление), Юрий Онищенко, руководитель кружка морского отделения Харьковского детско-юношеского клуба моряков (военно-патриотическое направление) и Надежда Плугатарева, руководитель кружка «Секретарь руководителя» Станции юных техников №3 (научно-техническое направление).В соответствии с приказом Министерства образования и науки Украины и решения организационного комитета конкурса по итогам третьего этапа Всеукраинского конкурса мастерства педагогических работников «Источник творчества» третье место заняла руководитель кружка СЮТ №3 Надежда Плугатарева.