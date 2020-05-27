На проспекте Юбилейном в Харькове сбит пешеход.


Как сообщают очевидцы в социальных сетях, авария произошла утром 27 мая. На месте работают медики скорой помощи.



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