Происшествия В результате ДТП в Харькове сбит пешеход (видео) источник 12:01 230 На проспекте Юбилейном в Харькове сбит пешеход. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, авария произошла утром 27 мая. На месте работают медики скорой помощи. Информация проверяется. Читайте также На Московском проспекте такси попало в ДТП (видео) ДТП на Клочковской спровоцировало пробку (видео) В Харьковской области за минувшую неделю в пожарах погибли пять человек БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ На Московском проспекте такси попало в ДТП (видео) Происшествия 10:22 Лента новостей Полиция расследует ограбление платежного терминала 15:26 Астропрогноз на 28–29 мая 2020 г. 15:23 ДТП в Харькове – кроссовер и легковушка не поделили дорогу (фото) 15:00 Украинцы получат в июне дополнительные выходные дни 14:42 Харьковские детсады готовятся принимать детей (видео) 14:19 Стала известна дата проведения ВНО в Харьковской области 14:17 Как варить чечевицу разных цветов 14:01