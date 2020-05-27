Около 6 тыс. кв. м самовольно размещенных малых архитектурных форм планируют демонтировать в Харькове в ближайшее время.

Как сообщил заместитель начальника отдела Департамента территориального контроля Евгений Михайлов, за минувшие две недели в городе снесли около 40 незаконных сооружений.По его словам, из-за самовольного размещения временных сооружений (без разрешительных документов) бюджет Харькова ежегодно недополучает более 20 млн грн. В связи с этим специалисты Департамента терконтроля продолжают регулярно мониторить размещения таких незаконных объектов и сносить их. В частности, временные сооружения, нарушающие правила благоустройство города, были выявлены по ул. Героев Труда, 20/321.- По этому адресу планируется демонтировать более 15 временных сооружений. На эти сооружения вывешивались предписания Департамента территориального контроля с требованием демонтировать их в трехдневный срок. Они не были выполнены, поэтому в настоящее время начат демонтаж временных сооружений в принудительном порядке, - отметил Евгений Михайлов.Всего за последние три года специалистами профильного департамента было демонтировано более 1 тыс. самовольно размещенных МАФов. При этом исполкомом городского совета принято еще около 2 тыс. решений о сносе незаконно установленных объектов.