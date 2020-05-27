Из Харькова начинают ходить поезда. "Укрзалізниця" открыла продажу билетов на ряд составов, которые начнут ходить с 1 июня.
В частности, уже можно купить билеты на такие поезда:
№721/722 Киев-Харьков;
№726/725 Киев-Харьков;
№8/7 Одесса-Харьков;
№63 / 64 Харьков-Киев;
№81/82 Харьков-Новоалексеевка.
Согласно постановлению Кабинета министров Украины, продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №7/8 Одесса-Харьков, где продается 100% мест. Пассажиров будут пускать в поезда исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.