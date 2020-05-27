Из Харькова начинают ходить поезда. "Укрзалізниця" открыла продажу билетов на ряд составов, которые начнут ходить с 1 июня.

В частности, уже можно купить билеты на такие поезда:№721/722 Киев-Харьков;№726/725 Киев-Харьков;№8/7 Одесса-Харьков;№63 / 64 Харьков-Киев;№81/82 Харьков-Новоалексеевка.Согласно постановлению Кабинета министров Украины, продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №7/8 Одесса-Харьков, где продается 100% мест. Пассажиров будут пускать в поезда исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.