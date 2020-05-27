По словам персонала больницы, возникшие проблемы стали следствием того, что в руководстве области не слышали замечания опытных медиков.

В Харьковской областной инфекционной больнице вспышка COVID-19 среди руководства и персонала. Болеет директор больницы Павел Нартов, заместитель директора, заведующие отделениями, анестезиологи, врачи и персонал.По словам заведующей приемного отделения Светланы Молоковой, сегодня врачи остаются незащищенными перед угрозами инфекции, а о рисках возникновения такой ситуации сообщали руководству области еще два месяца назад.«Мы сейчас сами покупаем лекарства, дорогостоящие препараты и обследование дорогое оплачивают врачи также самостоятельно. Мы, конечно, должны иметь гораздо больше площади и то, что сейчас происходит – нарушение эпидемиологических норм. Про то, что такая работа недопустима мы говорили уже давно, и случилось сейчас то, что случилось. Каждый день появляются больные среди сотрудников. Мы стараемся, больных мы не бросим, но нам бы хотелось, чтоб не бросили и нас, не сделав виноватыми в той ситуации, которая сложилась. Мы о ней сообщали и говорили давно», – рассказала медик.Глава ХОГА свою вину отрицает и считает, что в ситуации виноват его подчиненный руководитель Облздрава и директор больницы Павел Нартов.Комментируя слова руководителя области, Нартов рассказал, что сумма, выделенная областью на больницу – 1,5 миллиона на 9 месяцев, и за эти средства нужно купить не только лекарства, но и на растворы, рентген пленки, кислород и расходные материалы для больницы.«Мы их можем тратить только помесячно. Они зашли на 9 месяцев. Каждый год заходят. Это на все зашло. На лекарства на «розчини», на рентген пленку, на кислород, на шприцы, на расходники», – подчеркнул глава больницы.По его словам, все обращения по поводу эпидемиологических правил в ХОГА проигнорировали.«Один больной должен находиться один в палате, что мы предоставить не можем. Мы это говорили департаменту многократно. У нас получается, что несколько человек находятся в палате. Нас заставляют, чтоб мы их брали и паковали в палаты этих больных и обследовали. Получается, что положительный результат может заразить больного, у которого был отрицательный результат»Президент «Украинско-немецкой медицинской ассоциации» Андрей Пеньков, рассказал, что помнит разговоры в администрации области о готовности борьбы с инфекцией. Однако, как оказалось, в руководстве готовы не были.«Через три месяца разговоров, что мы готовы, я помню эти разговоры в феврале, в конечном итоге оказалось, что мы не готовы по ряду параметров. И со средствами защиты, и с медикаментами для всех пациентов, и в том числе для медиков. И еще к медикам придут милиционеры – это вообще квинтэссенция всего того маразма, и, я считаю, не очень грамотных управленческих решений с самого начала».По мнению Пенькова, таким образом областная власть просто снимает с себя ответственность за ситуацию в областной инфекционной больнице.