МВФ не включил в календарь на ближайшую неделю вопрос по программе сотрудничества с Украиной.

Согласно расписанию на сайте МВФ, 29 мая рассмотрят вопрос выплат Бангладеш в рамках механизма быстрого кредитования, 1 июня будут рассмотрены вопросы Соломоновых Островов, Багам и Гондураса.3 июня МВФ рассмотрит по Барбадосу третий обзор в рамках расширенного соглашения.При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство ожидает первый транш МВФ уже на следующей неделе.Напомним, Украина и МВФ договорились о кредите stand-by на пять миллиардов долларов.Глава Нацбанка Яков Смолий заявил, что все транши кредита МВФ планируется потратить на покрытие рекордного дефицита госбюджета почти в 300 млрд грн, который образовался из-за ситуации с пандемией коронавируса.