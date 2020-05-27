Мужчина хранил более 100 гильз, 25 выстрелов калибра 45 мм, 2 снаряда калибра 40 мм, 77 пуль и около 100 граммов пороха.

25 мая в Первомайское отделение полиции поступила информация о том, что местный житель в своем гараже хранит взрывчатые вещества и боеприпасы времен Второй мировой войны.В ходе проведения досудебного расследования, в гараже мужчины работники полиции провели обыск. Правоохранители изъяли более 100 гильз, 25 выстрелов калибра 45 мм, 2 снаряда калибра 40 мм, 77 пуль и около 100 граммов пороха.После обыска специалисты взрывотехнического управления идентифицировали 25 выстрелов и 2 снаряда как боеприпасы и обезвредили в безопасном месте.