Любую чечевицу сначала нужно избавить от мусора и хорошенько промыть под проточной водой. А потом уже либо замочить, либо варить — тут все зависит от цвета.

При варке жидкости должно быть в два раза больше, чем бобов. То есть на стакан чечевицы нужно взять два стакана холодной воды.Сначала бобовые варят на среднем огне, а после закипания воды — на медленном. Накрывать кастрюлю крышкой не нужно. А вот пену снимать стоит, советуют эксперты Lifehacker. Солить чечевицу рекомендуется в конце варки. Если добавить соль в начале, придется готовить дольше.Время от времени бобовые нужно помешивать, чтобы они не пригорели. Опирайтесь на время варки, указанное в рекомендациях ниже, но учитывайте собственный вкус. Блюда из чечевицы можно разнообразить любимыми специями, зеленью или овощами. Их прекрасно дополнит зажарка из лука и моркови, в которую можно добавить помидоры, чеснок и болгарский перец.Лучше всего сохраняет форму зеленая чечевица, а потому будет отлично смотреться в салатах и тех блюдах, где нужны целые бобы. Замочите чечевицу в холодной воде на пару часов, затем слейте жидкость и промойте под проточной водой. Выложите в кастрюлю и залейте чистой водой. После закипания варите чечевицу примерно сорок минут.Коричневая чечевица сохраняет форму почти так же хорошо, как и зеленая. С ней получаются отличные супы, запеканки и рагу. Залейте бобы холодной водой, оставьте на 40–60 минут, а после ополосните под проточной водой и переложите в кастрюлю. Налейте чистой воды, дайте ей закипеть и варите около 30 минут.Красная и желтая чечевица не требует замачивания и хорошо разваривается. Она отлично подходит для приготовления пюре, каш и густых супов.Выложите промытую чечевицу в кастрюлю и добавьте воду. После закипания воды готовьте бобовые 10–15 минут.