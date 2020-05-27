Дошкольные учебные учреждения в городе Харькове готовятся принимать детей с 1 июня после ослабления карантинных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса.

Как рассказала 26 мая заведующая детским садом №399 Татьяна Олешко, к приему маленьких воспитанников уже почти все готово. По ее словам, территорию детсада поделили на три зоны с отдельными входами. Детей будут принимать на улице с 8:00 до 8:45.- Ожидается, что из 290 детей в детсад вернутся около 130, а точнее - от 10 до 15 в каждую группу. Им сразу на улице измеряют температуру, а родителей расспросят о здоровье членов семьи. После этого всех детей через семь разных входов поведут в группы. На входе - обработка рук антисептиком. После того как дети поднимутся в группы, уборщица протрет поручни дезинфицирующим средством и проведет влажную уборку. Родителей в детсад пускать не будут, - отметила Татьяна Олешко.По ее словам, учебный процесс в условиях карантина будет значительно скорректирован. Если позволит погода, то дети будут максимально гулять на улице, на большой спортплощадке. В группах предусмотрены только еда и сон, при этом в спальнях дети будут спать через две кровати. В самих группах убраны ковры, пластилин, настольные игры, остались только пластмассовые и резиновые игрушки, которые можно помыть. Через каждые два часа детям будут мыть руки и каждые четыре часа - измерять температуру (в 8:00, 12:00 и 16:00).- У нас в полном объеме закуплены моющие и дезинфицирующие средства, маски, перчатки, жидкое мыло, а бумажные полотенца и еще один бесконтактный термометр поступят до конца недели. Рабочий день для наших сотрудников будет начинаться раньше, поскольку они перед приходом детей тоже должны измерить себе температуру, продезинфицировать и проветрить помещения, - рассказала заведующая детсадом.