Заказать 15 справок или услуг онлайн жители Харькова могут на сайте «Портал электронных сервисов».

С помощью городского портала можно всего за несколько минут оформить справку о регистрации места жительства, о составе семьи, получить информацию из реестра кандидатов на участие в городских жилищных программах, заказать технический паспорт в КП «БТИ» и др. Не так давно была введена новая услуга онлайн – заказ справки о месте проживания ребенка.Для оформления услуг онлайн необходимо зарегистрироваться на « Портале электронных сервисов » и внести необходимые данные.