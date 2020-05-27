В 2020/2021 маркетинговом году (МГ) производство сахара прогнозируется на уровне 1,2-1,3 млн т, что на 15% меньше, чем в прошлом году. Причиной тому стала аномальная погода. При этом ожидается, что количество сахарных заводов останется неизменным – 33.

Об этом сообщает аналитический отдел Национальной ассоциации производителей сахара «Укрцукор».- Учитывая сокращение посевных площадей и погодные условия, которые могут существенно повлиять на урожайность, поскольку уже сейчас известно, что пылевые бури повредили часть посевов в Тернопольской, Харьковской и Кировоградской областях, а центральные регионы страдают от воздействия вредителей, производство сахара в 2020/2021 МГ прогнозируется на уровне 1,2-1,3 млн т. Это более чем на 15% меньше, чем годом ранее, однако это в полном объеме может покрыть потребность внутреннего рынка, — объясняет аналитик ассоциации Назар Михайловин.Так, Виктор Николюк, руководитель сырьевого подразделения Новомиргородского сахарного завода в Кировоградской области утверждает, что из-за пылевых бурь предприятие вынуждено было пересеять почти половину посевных площадей.- В текущем году мы посеяли 5 400 га сахарной свеклы. Посевную начали 29 марта и за 7 дней успешно ее завершили. Свекла удачно взошла, посевы были в отличном состоянии, а уже в начале мая пылевые бури выдули 3 300 га. Всю площадь пересеяли снова сахарной свеклой, но две недели назад бури снова уничтожили 700 га посевов. Поскольку завод будет работать в этом сезоне, объемы сырья уменьшать не будем, но, принимая во внимание все факторы, которые серьезно влияют на урожайность: отсутствие влаги, сухие зиму и весну, пылевые бури и большое количество вредителей, надеемся в этом году выйти на среднюю урожайность 40-45 тн/га, — рассказал Николюк.Негативно повлияла аномальная погода на аграриев Житомирщины. Череда неблагоприятных погодных условий пронеслись и по западным регионам Украины, которые являются одними из лидеров по выращиванию сахарной свеклы и производству сахара.