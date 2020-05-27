Выставка-коллаж «Вагрич Бахчанян «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью» проходит с 23 мая по 9 июня в Харьковской муниципальной галерее (ул. Чернышевская, 15).

Экспозиция приурочена к 55-летию легендарной выставки в одном из дворов на ул. Сумской.«Состоявшийся на исходе «хрущевской оттепели» в самом центре большого советского города акт гражданского и художественного бесстрашия, когда группа неформальной творческой молодежи Харькова устроила первую на территории СССР несанкционированную выставку, мотивировал нас привлечь к этому событию общественное внимание. Нелегальную выставку инициировал и провел Вагрич Бахчанян в день своего 27-летия, 23 мая 1965 года. Харьковскому зрителю будет предложена выставка-документ, повествующая об одном из самых интересных харьковчан», - сообщили в галерее.В учреждении отметили, что на время карантина вводятся новые правила посещения выставок:- в помещении могут находиться не более шести посетителей одновременно;- соблюдение дистанции в два метра;- обязательное использование маски.Художник, поэт, автор афоризмов и каламбуров Вагрич Бахчанян родился 23 мая 1938 года в Харькове. Работал художником-оформителем на заводах города. В 1967-1974 годах - сотрудник отдела юмора «Литературной газеты». Получил премию Всемирного конкурса карикатуристов. В 1974 году эмигрировал в США. Участвовал во многих международных выставках. Умер 12 ноября 2009 года в Нью-Йорке.