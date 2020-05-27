Порядок проведения «ЗНО 2020» по сравнению с предыдущими годами остается неизменным. Однако сама процедура состоится с учетом противоэпидемических мероприятий и иметь определенные требования.

Основная сессия ВНО на Харьковщине начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля - тестированием по химии. Информация о результатах по всем учебным предметам будут размещены на информационных страницах участников тестирования до 29 июля.

Дополнительная сессия ВНО запланирована на 24 июля - 10 августа, а результаты будут размещены до 14 августа.



Сама роцедура проведения ВНО-2020 будет иметь определенные требования. В частности, в пункт тестирования будут допущены лица в защитных масках или респираторах - после прохождения термометрии. На входе в каждый пункт тестирования предусмотрят места для обработки рук антисептиком, а аудитории будут регулярно проветривать. Кроме того, в помещении будет дежурить медицинский работник.



Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 15 июня, по другим предметам - 17 июня.

Для тех, кто воспользуется возможностью определения результатов пробного ВНО с помощью онлайн-сервиса, результаты тестирования по украинскому языку и литературе будут обнародованы до 21 июня, по стальным предметам - до 23 июня.