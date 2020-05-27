В государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№54)» отметили День филолога. Среди осужденных учреждения провели викторину знатоков украинского языка «Филологическая радуга».

Осужденные были разделены на две команды, каждая из которых должна была представить девиз и выбрать капитана команды, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. В ходе мероприятия участники отвечали на вопросы ведущего, сочиняли стихи, используя предоставленные рифмы из народных пословиц. По окончании викторины команда победительниц была награждена сладкими подарками.– Проведение подобных мероприятий проводится с целью привлечения интереса осужденных к изучению украинского языка, развития чувства взаимоуважения, логического мышления, навыков составления стихов, – отметила заместитель начальника учреждения по социально-воспитательной и психологической работе Ирина Евреинова.