На заседании правительства в среду, 27 мая, представлена программа стимулирования экономики в условиях кризиса на фоне пандемии коронавируса.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, приоритетной задачей программы является поддержка украинского производителя.- Первая часть программы называется Защита украинских товаров, работ, услуг от их импортных альтернатив. Здоровый экономический национализм это стратегия многих стран, и мы также будем двигаться в этом направлении, - сказал Шмыгаль.По его словам, программа предусматривает, что Украина будет использовать весь спектр инструментов ВТО и ГАТТ для защиты своих предприятий. Каждая отрасль в подготовленном стратегии имеет два обязательных параметра. Речь идет о доступе к финансам и доступе к рынкам.- Приведу пример: если мы говорим о поддержке небольших бизнесов, то это программы доступных кредитов, запуск грантовых программ, расширение участия МСБ в государственных закупках, а также всесторонняя помощь по выходу на внешние рынки, - отметил он.- Кроме того, сейчас мы обсуждаем уменьшение налоговой нагрузки для МСБ, а также "регуляторную гильотину". Наш успех показателен, когда простые ФОПы больше не будут нуждаться в помощи бухгалтеров в заполнении документов, а Украина войдет в ТОП-30 стран мира в вопросе легкости администрирования налогов. Это наша цель, это очень важно максимально упростить работу малому бизнесу, особенно микробизнеса, - подчеркнул премьер.В свою очередь, министр развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко сообщил, что план стимулирования экономики содержит 230 пунктов.- Программой предусмотрена реализация около 230 мероприятий, многие из которых уже введены. Это фактически дорожная карта, сформирована по предложениям министерств, регионов, аналитических центров, ассоциаций, бизнеса и ведущих экспертов. Инициативы направлены на улучшение доступа к финансам, доступа к рынкам, совершенствование регулирования, содействие модернизации, устойчивому развитию отраслей и борьбу с безработицей, - заявил Петрашко.Отмечается, что программа имеет 3 раздела. В 1 разделе - краткосрочные инициативы в ответ на пандемию коронавируса - обеспечение безопасного функционирования экономики; поддержка отраслей экономики и защиту их товаров, работ и/или услуг от их импортных альтернатив, которые поставляются на территорию Украины, с учетом международных договоров и обязательств Украины.- Для поддержки экономики были разработаны меры по 6 секторам: промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и инфраструктура, информационно-коммуникационные технологии, сфера услуг (торговля, гостинично-ресторанное дело, образование, креативные индустрии, личные услуги), - добавил министр.Функциональные направления включают поддержку МСБ, стимулирования международной торговли, привлечение инвестиций, развитие инноваций, развитие рынка труда, разумное регулирование экономической деятельности.- Мы хотим быть прогнозированными для бизнеса и избежать ситуаций, когда бизнес не может прогнозировать работу из-за неожиданных решений государства. В том числе административных барьеров, создание Службы финансовых расследований, автоматическое продолжение срока действия лицензий и разрешений, - сказал министр.По его словам, большинство предложений правительства базируются на доступе к финансам и рынкам, а также модернизации.Полную версию программы обнародуют после доработки в 3-дневный срок.Как известно, от пандемии пострадали экономики всех стран мира, но большинство из них уже давно начали антикризисные программы на миллиарды долларов, а в Украине до сих пор ничего для спасения бизнеса сделано не было.