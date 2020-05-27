На улице Валентиновской в Харькове произошло ДТП.


Как сообщают очевидцы, столкнулись легковушка и кроссовер. Машины получили легкие повреждения.



Информация уточняется.

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