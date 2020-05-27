События ДТП в Харькове – кроссовер и легковушка не поделили дорогу (фото) источник 15:00 90 На улице Валентиновской в Харькове произошло ДТП. Как сообщают очевидцы, столкнулись легковушка и кроссовер. Машины получили легкие повреждения. Информация уточняется. Читайте также Полиция расследует ограбление платежного терминала Астропрогноз на 28–29 мая 2020 г. Харьковские детсады готовятся принимать детей (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Полиция расследует ограбление платежного терминала События 15:26 Лента новостей Полиция расследует ограбление платежного терминала 15:26 Астропрогноз на 28–29 мая 2020 г. 15:23 ДТП в Харькове – кроссовер и легковушка не поделили дорогу (фото) 15:00 Украинцы получат в июне дополнительные выходные дни 14:42 Харьковские детсады готовятся принимать детей (видео) 14:19 Стала известна дата проведения ВНО в Харьковской области 14:17 Как варить чечевицу разных цветов 14:01