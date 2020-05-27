Газировка – любимый напиток многих, особенно детей. Всем известно, что избыток сахара, содержащегося в ней, чреват негативными последствиями для здоровья. Но в первую очередь в голову приходит лишний вес или проблемы с зубами.

Увы, газировка может воздействовать и по-другому.Если у вас уже есть проблемы с суставами, присутствует боль, то сладкая газировка может только усилить проблемы. По данным исследования 2004 года, чрезмерное употребление газировки повышало риск развития ревматоидного артрита у женщин.Боль при выходе камней из почек многие ставят даже выше, чем боль во время родов. У людей, злоупотребляющих газировкой, вероятность познакомиться с этим процессом выше, поскольку сахар и обезвоживание повышают риск образования камней.Чтобы предотвратить развитие сердечно-сосудистых проблем, отказаться от газировки стоит уже сегодня. Британские ученые связали употребление газировки с риском сердечной недостаточности. В свою очередь это состояние связано с диабетом, ожирением и повышенным давлением.