В связи с ослаблением карантина "Прозрачные офисы" и управления труда и социальной защиты населения Харькова возобновляют прием посетителей для предоставления полного перечня услуг социального характера.

Прием заявителей в "Прозрачных офисах" и Региональном центре услуг будет осуществляться исключительно по предварительной записи через сайт или по телефонам сall-центра:. Для получения услуги необходимо прийти на прием за десять минут до указанного времени, сообщили в пресс-службе горсовета.В районах, которые не работают в формате "Прозрачный офис", попасть на прием в районные управления труда и социальной защиты населения также можно по предварительной записи. Ссылки и телефоны можно найти на сайте горсовета: soczahist.kharkov.ua/2020/05