Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что слова экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, обозвавшего украинского посла в Берлине Андрея Мельника "каким-то карликом", были "подлыми и низкими".

Об этом Боднар написал 27 мая в Facebook."Очень подленько и низко как для экс-канцлера Германии, но как говорят, "с кем поведешься, от того и наберешься", - написал Боднар.Он также подчеркнул, что комментарий Шредера является предостережением для других поклонников РФ в Европе: "Не водитесь с российскими деньгами".Кроме того, Боднар подчеркнул, что Украина не даст в обиду своего посла.Напомним, накануне вечером бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал украинского посла в Берлине "каким-то карликом".Перед этим посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру о том, что Крым вернется в состав Украины. Дипломат также назвал бесстыдными тезисы Шредера о необходимости снятия санкций с России.