В Чернигове водитель маршрутки поплатился за отказ в льготном проезде ветерану АТО Владиславу Шатыло, потерявшему на войне ногу.

Соответствующее видео опубликовал у себя в Facebook друг бойца Александр Тарнавский, который также является участником боевых действий.По его словам, отказав ветерану в бесплатном проезде, водитель также начал унижать его на глазах у других пассажиров.«Мы приехали на конечную остановку, чтобы узнать насколько человечным он считает свой поступок. Все закончилось неудачной попыткой водителя поговорить с Владиславом по-мужски. „Беседа“ проходила исключительно между водителем и парнем с протезом, никто посторонний не вмешивался», — рассказал Тарнавский.