«Укрзалізниця» возобновляет курсирование некоторых поездов. По данным пресс-службы компании, продажа билетов открыта на девять поездов дальнего следования и скоростные Интерсити+, которые отправятся в рейс с 1 июня.

Так, билеты продаются на поезда №8/7 Одесса – Харьков, №20/19 Лисичанск – Киев, №53/54 Днепр – Одесса, №63/64 Харьков – Киев, №105/106 Киев – Одесса, №791/792 Киев – Кременчуг, №81/82 Харьков – Новоалексеевка, №125/126 Киев – Константиновка, №10/9 Киев – Мариуполь.Также продажа билетов открыта на поезда №721/722 Киев – Харьков, №726/725 Киев – Харьков, №763/764 Киев – Одесса, №711/712 Киев – Константиновка, №740/739 Киев – Кривой Рог.Пока билеты можно купить только через интернет.