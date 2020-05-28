Расходы украинцев на заграничный отдых в текущем году снизятся вдвое из-за экономического кризиса и эпидемии коронавируса.

Такое мнение выразил заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб в интервью изданию Лига, опубликованном 27 мая.- В прошлом году это было около $9 млрд в год. Сейчас в лучшем случае будет половина, - сказал он. Сологуб предположил, что это связано с ухудшением потребительских настроений.- Склонность к сбережениям действительно увеличится, поскольку никто не понимает, что с этой эпидемией будет дальше. Но это не значит, что люди совсем перестанут потреблять, - отметил замглавы Нацбанка.Он подчеркнул, что восстановление потребления в любом случае будет не быстрым. "Нужно понимать, что, так или иначе, некоторые ограничения останутся. Например, футбол без зрителей, концерты, которые еще неизвестно, будут ли вообще проводиться в этом году", - пояснил Сологуб.