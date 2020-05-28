До завершения реконструкции Московского проспекта путь следования троллейбуса № 2 будет разделен.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с невозможностью обеспечения бесперебойной работы маршрута в связи с изменением процесса выхода и захода подвижного состава в депо вследствие реконструкции Московского проспекта.На время работ троллейбус №2 будет курсировать следующим образом:– часть маршрута: разворотный круг "Пр. Победы" – пр. Победы – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – пр. Независимости – пл. Свободы;– часть маршрута: разворотный круг "Пр. Жуковского" – ул. Академика Проскуры – Белгородское шоссе – ул. Сумская – пр. Независимости – пр. Науки – разворотный круг "Ст. м. "Научная".