Несмотря на коронавирус в Харькове открывается пляжный сезон. В этом году почти все желающие смогут купаться на шести официальных городских водоемах. Впрочем, горожане облюбовали пляжи, не дожидаясь официального открытия.

В минувшие выходные, несмотря на довольно прохладную погоду, отдыхающих на диком пляже на Песках – хоть отбавляй. Люди сидят на скамейках и на траве, наслаждаясь видом реки, буйной зеленью, свежим воздухом и солнышком, которое изредка появляется из-за туч. Некоторые рискнули раздеться до купальников и даже поплавать.После купания 50-летняя Татьяна принимает воздушные ванны.– Вода холодная, конечно, но мне не привыкать – я и зимой моржую, – признается она. – Вот повезло – солнышко как раз вышло. Даже жарковато.Министерство охраны здоровья не советует посещать общественные места, в том числе зоны отдыха, людям из группы риска – тем, кто старше шестидесяти, и страдающим хроническими заболеваниями. Прямого запрета на пляжный отдых нет, но все же не рекомендуется.Вопреки рекомендациям Минздрава, уже облюбовали свое «насиженное» место пять-шесть пенсионеров. Говорят, что отдыхают здесь каждый год: делятся рецептами и угощают друг друга приготовленными блюдами, рассказывают о семейных проблемах и взаимоотношениях с детьми и внуками, планируют совместную культурную программу.– Мы первыми открыли пляжный сезон, – улыбается 63-летняя Анна Сергеевна. – Нет, пока не купались, но загораем уже вовсю. Свежий воздух, природа – вы посмотрите, как все цветет, травой свежей пахнет. Это же самый страшный враг любого вируса. Не зря ведь говорится, что солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья.Тем временем в Харькове идет официальная подготовка к летнему пляжному сезону. Распоряжение о подготовке зон отдыха к функционированию в летнее время и об обеспечении мероприятий, необходимых в условиях эпидемии коронавируса, подписал городской голова. Соответствующие меры безопасности власти планируют обеспечить в Журавлевском и Удянском гидропарках, Алексеевском лугопарке, на Основянском водохранилище, Петренковском водоеме, а также на левом берегу реки Харьков (между ул. Героев Труда и ул. Цветущей).В Харькове идет подготовка к летнему пляжному сезону. На шести официальных городских водоемах будет организована работа медиков, спасателей, полицейских. Предполагается установка стендов с информацией о правилах поведения на воде, об оказании первой помощи пострадавшим, о том, как позвонить в спасательную службу, медучреждения и так далее. На пляжах необходимо соблюдать дистанцию в два метра, а персонал, обслуживающий отдыхающих, должен носить маски.Купальный сезон на Харьковщине открывается с разрешения МОЗ.– Мы провели консультации с Институтом эпидемиологи и инфекционных заболеваний НАН Украины. Ученые подтвердили: морская соль вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожают возбудителя коронавирусной болезни. Поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине, – сообщил 18 мая главный санитарный врач Виктор Ляшко.По словам чиновника, в пресной воде вирус может выжить, однако, по данным ученых, в реках с проточной водой заразиться довольно сложно. Так что МОЗ разрешил открыть и речные пляжи.Отдыхающих он призвал соблюдать безопасную дистанцию и правила личной гигиены.