Медики из США напомнили, что знание симптомов сахарного диабета позволяет своевременно диагностировать опасный недуг, который может длительное время развиваться бессимптомно.

За последние сорок лет количество людей, страдающих сахарным диабетом, увеличилось в четыре раза – сегодня это 422 миллиона человек. Последствиями диабета становятся нарушения и заболевания, представляющие реальную угрозу жизни: например, патологии сердца, инсульты. В США он является седьмой по распространенности причиной смерти.Медики перечислили основные симптомы данного заболевания, передает CNN. В их перечень вошли:- чрезмерный аппетит- постоянная жажда- усталость- ухудшение зрения- частое мочеиспускание- сильное чувство голода- повышенная сухость кожи,- чувство онемения конечностей,- частые инфекции,- необъяснимая потеря веса.При наличии избыточного веса, наследственной предрасположенности вышеназванные симптомы должны побудить как можно быстрее обсудить их с врачом, пояснили специалисты. Но и для других они являются настораживающими сигналами проблем с реакциями организма на инсулин, повышенного сахара в крови – процессов, ассоциируемых с сахарным диабетом.