Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск заместителя руководителя Харьковской местной прокуратуры № 2 в интересах государства в лице Харьковского городского совета к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании более 351 тыс. грн безосновательно сохраненных средств в размере арендной платы.

Предприятие пользовалось земельным участком в период с 1 октября 2017 по 31 декабря 2019 года, площадью 0,0352 га, расположенного по улице Алчевских без правоустанавливающих документов. Нормативная денежная оценка земли составляет более 6,4 млн грн.Не внесение средств существенно ослабляет доходную часть местного бюджета и может привести к невозможности покрытия ежемесячных расходов. Материалы дела не содержат доказательств надлежащего оформления ответчиком права пользования земельным участком, в том числе заключенного договора аренды, платежей за владение и пользование землей.Учитывая, что земельный участок находился в собственности территориальной громады города Харькова в лице Харьковского городского совета и предприятие сохранило денежные средства в размере арендной платы, суд пришел к выводу, что исковые требования обоснованы и подлежат удовлетворению.