Один из злоумышленников получил ранение ягодицы.

В Харькове, во время патрулирования Немышлянского района, сотрудники подразделения «Восток» получили ориентировку, что двое неизвестных на автомобиле «ВАЗ-2108» распространяют наркотические средства, раскладывая закладки.

Полицейские обнаружили автомобиль на улице Хуторянской. Пытаясь скрыться, водитель транспортного средства совершил наезд на одного из полицейских. Поэтому, как сообщают в ведомстве, полицейские применили табельное огнестрельное оружие, осуществив несколько выстрелов по колесам транспортного средства правонарушителей.

В результате происшествия работник полиции получил травмы руки и ноги, а 33-летний водитель автомобиля - огнестрельное ранение ягодицы. Пострадавшие доставлены в больницу.

Также в автомобиле находился 31-летний мужчина. Сейчас его опрашивают правоохранители. Как выяснилось, оба мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности: один за совершение наркопреступлений, другой - за кражи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, руководство ГУНП в Харьковской области и Слободского отдела полиции.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета Слободского отдела полиции. Все обстоятельства устанавливаются.