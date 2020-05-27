Чиновник помог должнику снять арест с недвижимости, которая находилась под арестом за невыплату алиментов.

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, в ноябре 2019 государственный исполнитель безосновательно отменил арест имущества должника в исполнительном производстве о взыскании алиментов в пользу несовершеннолетнего ребенка.

Чиновник подделал процессуальный документ, в который внес ложные сведения о погашении должником задолженности по уплате алиментов.

На основании поддельного постановления, сведения о должнике были исключены из Единого реестра должников, а уже через несколько дней мужчина нотариально заверил продажу трехкомнатной квартиры.

В результате продажи квартиры несовершеннолетний сын должника остался не только без алиментов, которые отец не платил в течение нескольких лет, но и без надлежащего обеспечения уплаты задолженности по алиментам, а также без перспективы получения в будущем указанной квартиры по наследству.

Сейчас Харьковской прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении государственного исполнителя одного из районных отделов государственной исполнительной службы

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.