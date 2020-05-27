Теперь в Одесском, Харьковском и Криворожском регионах водителям «Uklon» предоставляется скидка на все виды топлива, а также, кофе с собой со скидкой 50%.

«Мы рады этому партнёрству, ведь онлайн-сервис «Uklon» один из лучших на рынке. Уверен это будет долгое и взаимовыгодное сотрудничество!» - прокомментировал генеральный директор ООО «ТД «SUNOIL» Леонид Косянчук, - в свою очередь, пассажиры от такого партнёрства только выиграют, ведь надёжность и качество топлива Sunoil позволит вовремя доставить клиентов Uklon в любую точку. Надеемся, что каждый клиент в Одессе, Харькове и Кривом Роге сможет ощутить преимущества такого сотрудничества на себе".