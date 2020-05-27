Своими действиями злоумышленники нанесли материальный ущерб на сумму 1 259 000 гривен.

Досудебным расследованием детективы следственного управления ГУНП в Харьковской области установили, что 24-летний мужчина организовал мошенническую схему по завладению деньгами. Он размещал на интернет-ресурсах объявления о продаже несуществующей сельхозпродукции по низкой цене.30-летний мужчина и 28-летняя женщина занимались поиском лиц, на которых оформлялись банковские карты и перечислялись деньги. Затем злоумышленники снимали средства и передавали организатору преступной схемы. За это подельники получали свой процент.В феврале 2020 полицейские провели обыски по месту жительства одного из фигурантов уголовного производства и изъяли вещественные доказательства.Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.