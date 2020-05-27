10 человек в Песко-Радьковском интернате заболели коронавирусной инфекцией

Как стало известно журналистам «Вечернего Харькова», по состоянию на вечер 27 мая, в учреждении у 10 человек подтверждены положительные результаты на COVID-19, семеро из них – обслуживающий персонал.

27 человек медперсонала, включая директора психоневрологического интерната, находятся на самоизоляции.

Начиная с 28 мая доступ в интернат полностью закрывается, а все подопечные и обслуживающий персонал будут находиться в изоляции без права покидать заведение

Сообщается, что у входа в интернат уже дежурит полиция.