Харьковчан предупреждают о появлении на рынке опасной курятины

Как сообщают журналисты Медиа группы «Объектив» со ссылкой на ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, сальмонелла содержится в замороженных четвертях куриных из Польши (farmer – Hanna i Marcin Śliwińscy Sp. Jawna Kozielsk, Kuczbork; producer – Zaklady Miesne «Czaplicki» Sp. Z oo, PL 14134304 WE, Mlawa; manufacturer – Cedrob SA, PL 14023901 WE, Ujazdówek, Ciechanów; storage – AMP Logistyka Sp zoo, PL 14201101 WE, Plonsk).В то же время пищевым продуктом, который ввозился на территорию Украины, было замороженное мясо куриное механической обвалки (manufacture – Cedrob S.A., № PL 14023901 WE, Ujazdówek, Ciechanów), а не замороженные куриные четверти.