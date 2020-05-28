С помощью объявлений, размещенных в бесплатной электронной газете, организатор бизнеса сбывал асептические средства.
Как сообщают в ГУНП Харьковской области, 41-летний харьковчанин организовал производство асептических средств кустарным способом и реализовывал жидкость под видом асептика.
Киберполиция установила, что мужчина является директором общества с ограниченной ответственностью, одним из видов деятельности которого является производство пищевых добавок.
В помещениях предприятия мужчина организовал производство так называемых дезинфицирующих средств. В дальнейшем жидкость фасовалась и реализовывалась под видом асептика через сайт предприятия. Также объявления о продаже размещались на торговых интернет-площадках. Товар отправлялся по почте, что не давало возможности покупателю убедиться в его качестве.
Правоохранители провели обыски на предприятии, в ходе которых задокументировали антисанитарные условия производства пищевых добавок и дезинфицирующих средств. Изготовляли фальсификат лица, не имеющие соответствующего образования и квалификации, необходимой для изготовления лекарств. По результатам обыска следователи изъяли канистры со спиртом, флаконы глицерина, на которые решением суда наложен арест.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Фигуранту грозит до 3 лет лишения свободы. Решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении в совершении преступления.