Харьковская городская клиническая многопрофильная больница №25 возобновила работу после того, как там провели дезинфекцию.

Об этом 27 мая сообщила журналистам заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.Напомним, в начале этого месяца больницу закрыли на прием больных из-за выявленных случаев заболеваемости коронавирусом среди медицинского персонала.- Сегодня 25-я больница возобновила работу и принимает своих профильных больных, как обычно. Что же касается опорных лечебных учреждений, где мы долечиваем больных после COVID-19, то в 17-й больнице открыто специальное отделение на 60 коек. Сегодня там проходят лечение 34 пациента. В отделении созданы все условия, к каждой койке подведен кислород, есть аппараты искусственной вентиляции легких, - рассказала вице-мэр.