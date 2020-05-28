27 мая правительство Украины изменило правила регистрации места жительства, рассказал народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании Кабмина.

Согласно решению Кабмина, при регистрации несовершеннолетнего ребенка не будут требовать документы, подтверждающие право на проживание в жилье по адресу регистрации места проживания родителей/одного из родителей или законного представителя.Если этих документов не будет, или в случае, если жилье в ипотеке или в доверительной собственности, то регистрация места жительства будет с согласия собственника/совладельца жилья, нанимателя или членов его семьи (с согласия ипотекодержателя или доверительного собственника).Кроме того, теперь работник органа регистрации может проверить, находится ли жилье в ипотеке или в доверительной собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. В заявлении на регистрации места жительства теперь можно указывать, что жилье находится в ипотеке/доверительной собственности как способа обеспечения исполнения обязательств.