В Харьковской области депутаты проведут секвестр бюджета региона, то есть сокращение расходов. Проект решения о внесении изменений в бюджет был рассмотрен на на заседании профильной комиссии облсовета.

Директор Департамента финансов облгосадминистрации Сергей Овсянников предложил изменение плановых показателей доходов общего фонда областного бюджета на уровне 356 млн грн, в основном за счет снижения поступлений налога на доходы физических лиц, налога на прибыль и рентной платы, сообщили в пресс-службе Харьковского облсовета.По словам чиновника, требует корректировки расходная часть бюджета по всем распорядителям средств.В частности, предлагается сокращение расходов на 1,5 млн грн на реализацию мероприятий в рамках программы "Развитие местного самоуправления в Харьковской области на 2017–2021 годы". Планируется уменьшение расходов по отрасли образования и науки на 42,623 млн грн. Преимущественно это средства, которые планировались на питание детей в учреждениях образования, и сэкономленные деньги на оплату энергоносителей в связи с теплой зимой.На 35,2 млн грн планируется сократить расходы по Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры; на 46,9 млн грн – по Департаменту капитального строительства.Защищенных статей корректировка не коснется, обещают чиновники.