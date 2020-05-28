Первый центр поддержки предпринимателей «Дія. Бізнес» откроется сегодня, 28 мая, в прямой трансляции в Харькове.

Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, хаб открывается для проведения бизнес-конференций, образовательных мероприятий, тестирования продукта, консультаций от экспертов и др.«После кризиса или в начале создания своего дела очень важно иметь поддержку, место, где тебе помогут с идеей, созданием проекта и подскажут правильный путь. Смотрите прямую трансляцию в «Дії» и становитесь частью важного шага для страны и нашего города», - отметили в департаменте.Прямую трансляцию можно смотреть здесь . Начало - в 13:00.