Несмотря на карантин, сельхозпредприятия продолжают работу в штатном режиме – аграрный сектор остается локомотивом экономики Украины. С какими проблемами сталкиваются фермеры и какие виды у аграриев на урожай в этом году?

Что посеяли на Харьковщине?

Зарубежным сортам мороз не понравился

Каким же будет нынешний урожай

Локомотив экономики рискует остановиться

Правительство работает на латифундистов

Государства не видно

По данным портала «Посевная онлайн 2019/2020» по состоянию на 21 мая в Харьковской области засеяно 1568,15 тысяч гектаров – пшеницей, ячменем, рапсом, рожью, подсолнечником, кукурузой, сахарной свеклой, соей, овсом, горохом.Нынешняя зима выдалась аномально теплой и бесснежной. И несмотря на опасения аграриев, в целом озимые на Харьковщине перезимовали неплохо.– Повышенный температурный режим постоянно нарушал зимний покой растений. Были опасения, что в таких условиях растения выйдут истощенными, но оказалось все наоборот. Сумма сахаров превышает 30% — это самый высокий показатель за последние годы, – отмечают в компании AgroGeneration.И все же «вынужденное бодрствование» озимых сказалось на их состоянии. В частности, грибковые заболевания, хоть и медленно, но продолжали развиваться. К тому же пшеница испытывала дефицит питания, говорят в агрохолдинге «Агротрейд». При заморозках же, как рассказали в компании «Yara Украина» неплохо показали себя сорта пшеницы украинской селекции. А вот зарубежные, в частности немецкие, отреагировали на –9°C негативно.В свою очередь, ученые Института растениеводства им. В. Юрьева НААН отметили, что несмотря на бесснежную зиму, жизнеспособность посевов составляет 96%.Погодные условия позволили начать весеннюю посевную кампанию на Харьковщине на две недели раньше, чем в прошлом году. Аграриями области было подготовлено около миллиона гектаров под посев яровых культур. Техническими культурами планируют засеять более 587 тысяч гектаров. Несмотря на карантин, все сельхозпредприятия области продолжают работать в штатном режиме.Аграрии прогнозы дают с опаской, ведь погода нынче капризная. Однако все-таки надеются на хороший результат.– Все зависит от погодных условий, а они непредсказуемы, – говорит глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Харьковской области Светлана Гапоник.Генеральный директор компании AgroGeneration Сергей Булавин настроен более оптимистично.– Озимая пшеница перезимовала неплохо. Был период, когда осадки не выпадали совсем. Сейчас в Харьковской области дожди более-менее идут, но на юге региона все же есть определенные проблемы, – говорит Сергей Булавин. – В основном, судя по районам, где расположены наши поля, виды на урожай неплохие. Надеемся, что летом не будет засухи, сильной жары, выпадут дожди и ничто не помешает получить хороший результат. Думаю, что обвала цен не возникнет – фермеры и крупные агрокомпании смогут продавать свою продукцию по нормальной цене.Сельское хозяйство, отмечает почетный председатель Ассоциации сельских и поселковых советов Украины Сергей Слыш, в период карантина является локомотивом экономики, поскольку работает стабильно.– Но чтобы эта отрасль была более мощной, необходимо продавать не сырье, а переработанную продукцию сельского хозяйства, – считает Сергей Слыш.А если сельское хозяйство – локомотив, то ему необходимы топливо, средства, материалы. Только тогда он сможет двигаться дальше. В нашей же стране он рискует вот-вот остановиться из-за накопившихся проблем.– Люди, которые обеспечивают продовольственную безопасность Украины, конкретно у нас, в Харьковской области, испытывают огромные сложности, – сетует Светлана Гапоник. – Например, в Красноградском районе были заморозки, в связи с чем появилась необходимость в средствах защиты растений, но многие поставщики уволили своих сотрудников. Нужно сеять – на технику запчастей нет, поскольку рынки до последнего времени были закрыты. Цены на топливо танцуют. Банки денег не дают, кредитные линии закрыты, возмещение процентов по госпрограмме за прошлый год не произведено, налоговая блокирует накладные… В такой ситуации оказались все малые и средние сельхозпредприятия.По словам Светланы Гапоник, правительство работает на латифундистов, а не на фермеров, которые могут обеспечить продовольственную программу. И если сейчас не повернуться к ним лицом – завтра на полках магазинов будет пусто: ни помидоров, ни огурцов, ни капусты.– Нужно думать о том, чтобы получать экологически чистую капусту, помидоры, огурцы от местных производителей, а не рассчитывать на то, что продукцию привезут из-за границы, – уверена Светлана Гапоник. – А государство сейчас делает все, чтобы малых и средних сельхозпроизводителей просто уничтожить. Нет топлива. Президент говорит, что есть программа по обеспечению горюче-смазочными материалами. Звоним – автоответчик посылает в областную администрацию. А в обладминистрации нет никакой информации. В Департаменте агропромышленного развития говорят: глава ХОГА проводил совещание, но департамент не пригласил. Что же это делается? Мы никому не нужны?Виктор Слыш согласен: государства сегодня не видно.– У нас есть аграрный фонд, у нас есть госрезерв. Так вот пусть они выделят средства и закупят продукцию, зерно и все остальное, чтобы мы не ограничивали тех же фермеров, – предлагает Виктор Слыш.Аграрии сетуют: правила игры меняются, а стабильного законодательства нет. Ни фермеры, ни крупные сельхозпроизводители не понимают, какие законы придет в голову принять народным депутатам и какие новые проблемы придется решать.