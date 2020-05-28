По состоянию на 28 мая в Харькове зафиксировано 588 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 1 656 подозрений на COVID-19, из которых 983 случая подтверждено. Под подозрением остаются 254 человека, из них 202 - жители Харькова. Также за это время 348 пациентов выздоровели, 42 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 28 мая в Украине 22 382 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 669 летальных, 8 439 пациентов выздоровели. В целом заболели 1 627 детей и 4 345 медиков. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.