В четверг, 28 мая, христиане восточного обряда отмечают праздник Вознесения Господнего. Он относится к 12 важнейшим праздникам христианства и отмечается ежегодно на 40 день после Пасхи.

Приметы праздника Вознесения Господня

Считается, что именно в этот день Христос на глазах у своих учеников вознесся на небо, открыв Царство Небесное и подарив надежду на спасение душ.В храмах после Вознесения прячут плащаницу. Хозяйки в этот день традиционно выпекали печенье в виде лесенок, "чтобы было по чему Христу взобраться на небо". Такое печенье носили на кладбище, чтобы помянуть усопших.Считается, что в этот день лето сменяет весну, поэтому в дальнейшем можно не бояться похолоданий.Если на Вознесение хорошая погода, то она продержится до Михайлова дня, 21 ноября. Дождливая погода предвещает неурожай и болезни у скота.Если в этот день искупаться в реке, здоровье будет крепким.Если курица снесла в этот день яйцо, его нужно подвесить под крышей дома, чтобы оно защищало жильцов от несчастий.Услышать карканье вороны в это день – добрый знак.В этот день умывались росой: считалось, что на Вознесение Господне она становится целебной.