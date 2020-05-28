Нартову стало труднее дышать и повысилась температура

Как сообщает «Суспільне» со ссылкой на Владимира Корсунова, состояние заболевшего COVID-19 директора Харьковской областной инфекционной больницы Павла Нартова за последние сутки ухудшилось.

«К сожалению, я хочу сказать, что его состояние сегодня ухудшилось. У него появились признаки затрудненного дыхания. Опять повысилась температура тела. И это вызывает, конечно, беспокойство. Надеюсь, что все же в дальнейшем все будет хорошо», – сообщил Корсунов.

По словам Корсунова, в инфекционной больнице коронавирусной инфекцией заболел еще один врач. Сейчас COVID-19 подтвердили уже у 30 работников больницы.