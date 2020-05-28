На одной из ферм под Харьковом проведены обыски, в ходе которых обнаружены девять «рабов» – людей, которых «хозяева» заставляли бесплатно на них работать. Сейчас устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Прокуратура Харьковской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту торговли людьми в форме вербовки и перемещения лиц с использованием обмана и уязвимого состояния, совершенной с целью трудовой эксплуатации в виде принудительного труда (ч. 2 ст. 149 УК Украины), сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.Как сообщил начальник отдела областной прокуратуры Юрий Ковалев, во время досудебного расследования установлено, что на территории Харьковского района Харьковской области два человека – мужчина и женщина – занимаются вербовкой и перемещением лиц с целью эксплуатации в собственном фермерском хозяйстве.– Во время обысков выявлено девять лиц, которые подвергались принудительной трудовой эксплуатации и не получали заработную плату. Среди них обнаружен и один несовершеннолетний. Кроме того, в ходе обысков изъято 66 боевых патронов и один запал от гранаты, – сообщили в облпрокуратуре.Досудебное расследование осуществляет Следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области. Сейчас устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, решается вопрос относительно сообщения о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса (торговля людьми в форме вербовки и перемещениес использованием обмана и уязвимого состояния, совершенные с целью трудовой эксплуатации в виде).Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.Расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия.