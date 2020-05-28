В Украине за минувшие сутки зафиксировали 477 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Общее число заражений выросло до 22 382.


Об этом 28 мая сообщает пресс-служба Минздрава.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 28 мая в Украине 22382 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 669 летальных, 8439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 477 новых случаев", - говорится в сообщении.

Всего в Украине исследовано 322 746 образцов методом ПЦР.

В общем случаи подтверждены:

    Винницкая обл. - 947 (534 выздоровели)
    Волынская обл. - 851 (224 выздоровели)
    Днепропетровская обл. - 920 (244 выздоровели)
    Донецкая обл. - 158 (80 выздоровели)
    Житомирская обл. - 673 (389 выздоровели)
    Закарпатская обл. - 1124 (374 выздоровели)
    Запорожская обл. - 425 (238 выздоровели)
    Ивано-Франковская обл. - 1339 (756 выздоровели)
    г. Киев - 2793 (506 выздоровели)
    Киевская обл. - 1517 (358 выздоровели)
    Кировоградская обл. - 495 (384 выздоровели)
    Луганская обл. - 45 (36 выздоровели)
    Львовская обл. - 1513 (335 выздоровели)
    Николаевская обл. - 282 (139 выздоровели)
    Одесская обл. - 861 (161 выздоровел)
    Полтавская обл. - 268 (243 выздоровели)
    Ровенская обл. - 1588 (725 выздоровели)
    Сумская обл. - 166 (138 выздоровели)
    Тернопольская обл. - 1131 (824 выздоровели)
    Харьковская обл. - 981 (224 выздоровели)
    Херсонская обл. - 177 (155 выздоровели)
    Хмельницкая обл. - 386 (157 выздоровели)
    Черкасская обл. - 401 (294 выздоровели)
    Черновицкая обл. - 3201 (867 выздоровели)
    Черниговская обл. - 140 (54 выздоровели).


 Напомним, накануне в Украине был зафиксирован 321 новый случай заражения коронавирусом.

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