В Украине за минувшие сутки зафиксировали 477 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Общее число заражений выросло до 22 382.

Об этом 28 мая сообщает пресс-служба Минздрава."По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 28 мая в Украине 22382 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 669 летальных, 8439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 477 новых случаев", - говорится в сообщении.Всего в Украине исследовано 322 746 образцов методом ПЦР.В общем случаи подтверждены:Винницкая обл. - 947 (534 выздоровели)Волынская обл. - 851 (224 выздоровели)Днепропетровская обл. - 920 (244 выздоровели)Донецкая обл. - 158 (80 выздоровели)Житомирская обл. - 673 (389 выздоровели)Закарпатская обл. - 1124 (374 выздоровели)Запорожская обл. - 425 (238 выздоровели)Ивано-Франковская обл. - 1339 (756 выздоровели)г. Киев - 2793 (506 выздоровели)Киевская обл. - 1517 (358 выздоровели)Кировоградская обл. - 495 (384 выздоровели)Луганская обл. - 45 (36 выздоровели)Львовская обл. - 1513 (335 выздоровели)Николаевская обл. - 282 (139 выздоровели)Одесская обл. - 861 (161 выздоровел)Полтавская обл. - 268 (243 выздоровели)Ровенская обл. - 1588 (725 выздоровели)Сумская обл. - 166 (138 выздоровели)Тернопольская обл. - 1131 (824 выздоровели)Харьковская обл. - 981 (224 выздоровели)Херсонская обл. - 177 (155 выздоровели)Хмельницкая обл. - 386 (157 выздоровели)Черкасская обл. - 401 (294 выздоровели)Черновицкая обл. - 3201 (867 выздоровели)Черниговская обл. - 140 (54 выздоровели).Напомним, накануне в Украине был зафиксирован 321 новый случай заражения коронавирусом.