В некоторых домах воду включат сегодня, а жителям других придется ожидать до завтра.

Сотрудники КП «Харьковводоканал» 28 мая проводят ремонтные работы, в связи с чем водоснабжение будет временно отсутствовать по следующим адресам:ул. Новопрудная, 9-а, ул. Старицкого, 24, ул. Клочковская, 186-б (п. №6, стояк) до 20:00 28.05.20 г.ул. Астрономическая, 23 (п. №1, стояк) до 18:00 28.05.20 г.; ул. Героев Труда, 4-б (п. №1, стояк), ул. Леся Сердюка, 44 (п. №1) до 20:00 28.05.20 г.ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 28.05.20 г.ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (стояк), б-р Профсоюзный, 3 (п. №1) до 20:00 28.05.20 г.ул. Зерновая, 53 (п. №1) до 20:00 29.05.20 г.