Вопреки заверениям областных властей о полном обеспечении лекарствами и медперсоналом, в инфекционной больнице, куда везут больных Covid-19 со всего региона, сложилась критическая ситуация. Больница забита, врачи падают с ног, заразившиеся медики лечатся за свой счет. И только благодаря резонансу в социальных сетях и СМИ областная власть решила обратить внимание на проблему.
По состоянию на 26 мая коронавирус диагностировали у 27 сотрудников Харьковской областной клинической инфекционной больницы. Из них – шесть врачей, 14 медсестер, шесть санитарок и одна буфетчица. Девять человек выздоровели, остальные продолжают лечение.
Реалии не соответствуют рапортам властей
До последнего времени областная власть бодро рапортовала, что инфекционка обеспечена всем необходимым на сто процентов. Хотя уже через месяц интенсивной работы коллектив заговорил о сложностях – нехватке сотрудников и сверхурочной работе. В конце апреля директор больницы Павел Нартов проинформировал областной департамент здравоохранения, что в медучреждении заканчиваются лекарственные средства. В середине мая стало известно, что препаратов уже нет, а коллектив работает сверхурочно.
Мало кто решался озвучить проблемы, с которыми столкнулась больница в невероятно сложный и опасный, в первую очередь для медиков, период пандемии. Врач-анестезиолог, заведующий кафедрой анестезиологии, детской анестезиологии и интенсивной терапии ХМАПО, доктор медицинских наук, профессор Владимир Корсунов рассказал на своей странице в «Фейсбуке» о реальных вещах, которые происходят в инфекционке. 23 мая он побывал там на консилиуме, осматривал заведующую одного из отделений, которая находилась в тяжелом состоянии – с пневмонией и положительным тестом на Covid-19.
– Кроме нее, Covid-19 болеют директор, заместитель директора по медицинской части, заведующий отделением интенсивной терапии, три анестезиолога и куча врачей, медицинских сестер, младшего персонала. Ежедневно увольняются сотрудники. Больница месяц подряд загружена на сто и более процентов, но ни одно другое медучреждение второго по численности населения города Украины не принимает больных с подозрением на Covid-19. Обстановка в больнице – на грани взрыва, – сообщил Владимир Корсунов.
Он также назвал областной департамент здравоохранения во главе с Вадимом Иванниковым преступным, который «молчит и цинично насмехается над врачами».
– Я обращаюсь ко всем, кто не носит маски в супермаркетах и магазинах, – лечить вас будет некому. Обращайтесь к господину Иванникову – он будет лечить вас лично, а если не справится, позовет губернатора, – эмоционально высказался врач. – Кстати, о том, что больница, мол, обеспечена и все есть, а врачи просто так отправляют родственников пациентов в лаборатории и аптеки. Так вот, директор областной инфекционки покупает себе лекарства за собственные средства, а на «Актемра» (препарат, применяющийся при цитокиновом шторме. – Прим. ред.) для заведующей отделением, которая сейчас в отделении интенсивной терапии, собирают средства всей больницей. Вот такая жизнь на самом деле – она совершенно не соответствует рапортам власть имущих.
Пятьдесят пациентов на одного медика
Солидарна с врачами и волонтер Наталья Попова, которая уже давно сотрудничает в харьковской инфекционкой. По ее словам, ситуация с медикаментами там остается плачевной.
– Из медикаментов осталось какое-то количество «Амизона», «Азитромицина» – для «легких» пациентов, которые просто должны находиться под наблюдением. Для больных, у которых состояние средней тяжести, есть антибиотики, от которых, в принципе, ни холодно ни жарко. Что касается реанимации, то медикаменты отсутствуют, – рассказывает волонтер. – Яркий тому пример: самое необходимое лекарство для поддержания пациентов при переходе на искусственную вентиляцию легких либо просто на кислородную поддержку – «Актемра», которая не позволит уничтожить легкие, – отсутствует. А это самый дорогостоящий препарат.
Один флакон этого лекарства стоит 5550 гривен. Для заболевшей заведующей отделением, которая находилась в тяжелом состоянии, деньги на препарат собирали всем миром.
– Сначала сам директор купил ей дозу, на вторую медики собирали. На третью дозу начали сбор средств волонтеры. Ситуация была предана огласке и с учетом трех тысяч репостов на странице у Владимира Корсунова департамент ХОГА в срочном порядке нашел дозу на утро. «Актемра» помогла стабилизировать состояние заведующей, но оно до сих пор является неблагоприятным, – рассказала Наталья Попова. – Только когда вся Украина заговорила о ситуации в Харькове, привезли одну дозу, но в целом лекарства в больнице нет.
По словам волонтера, в инфекционке катастрофически не хватает медперсонала, нагрузка на тех, что остались – огромная. Смена у одного врача и медсестры может длиться до двух суток. На одного медика приходится по 50 пациентов. Анестезиолог – один на 12 человек. Некоторые врачи находятся одновременно на нескольких сменах — в реанимации, в приемном отделении и в своем.
– И они должны успеть перебежать, раздеться, пройти дезинфекцию… И так изо дня в день. И у них нет выходных. У Павла Нартова, например, с первого дня, как только начали поступать пациенты с Covid-19, не было ни одного выходного – он делал все что мог, — добавила Наталья Попова.
Волонтер не исключает, что именно на руководство больницы сейчас стараются «повесить» все обвинения — и массовое заражение подчиненных, и отсутствие лекарств.
Власть сняла с себя ответственность
По мнению областной власти, именно директор лечебного заведения не проконтролировал количество закупленных лекарств, не отрегулировал количество пациентов в больнице. Такой вывод был озвучен на совещании в ХОГА 24 мая.
В облгосадминистрации проинформировали, что по факту сейчас инфекционкой руководит сотрудник Харьковской медицинской академии последипломного образования Валентина Маслова. Она совмещала работу в ХМАПО и в инфекционной больнице, а сейчас ее основное место – инфекционка. Методическую помощь ей оказывает главврач Областной клинической детской инфекционной больницы Дмитрий Кухарь.
– Заполняемость больницы начала снижаться. Тем не менее прямо ведется работа по выписке и переводу части пациентов в 17-ю городскую больницу. Там развернуто 60 коек (40 общей терапии, 20 – интенсивной). Также 40 коек развернуто в детской инфекционке. Готовы подключать 13-ю городскую больницу. «Нетяжелых» пациентов в районах продолжают принимать районные больницы, которые вошли в список учреждений, оказывающих помощь при Covid-19. Заполненность инфекционки должна снизиться примерно до 50%, – сообщили в ХОГА. – Регулировать заполняемость больницы, выписку пациентов и их перевод в другие лечебные учреждения – прямая обязанность директора инфекционной больницы. Необходимые меры им не предпринимались.
Также в ХОГА утверждают, что на счетах областной инфекционной больницы находится 1,5 миллиона гривен – это целевые деньги на закупку лекарств. И такой остаток, по словам чиновников, был на конец каждого месяца на протяжении борьбы с коронавирусом. Закупки лекарств проводит не облздрав, а сама больница. Почему медикаменты не были закуплены – выясняли в ходе проверки.
Почему медики не идут в инфекционку
Результаты проверки были озвучены 26 мая. В том, что ситуация в областной инфекционной больнице «взорвалась», есть вина как директора Департамента охраны здоровья ХОГА Вадима Иванникова, так и директора больницы Павла Нартова, между которыми сложились напряженные отношения, считает руководитель обгосадминистрации Алексей Кучер.
– Забегая наперед, выскажу свое мнение, – сказал он. – Кто же виноват? Я уверен на сто процентов, что виноваты обе стороны. Там уже есть и личные отношения. Собственно, взрыв произошел на почве личных отношений, отсутствия коммуникации и всего прочего.
Нашли виноватых и в том, что медики не хотят работать в инфекционке, где не хватает персонала. Ими оказались журналисты.
– Это наша с вами общая ответственность – с вами, уважаемые коллеги, – вполне серьезно заявил Алексей Кучер журналистам. – Мы сейчас создали информационный бум, и бригады не хотят в инфекционную больницу, врачи отказываются. Отказываются, хотя если мы уберем оттуда тех, кто не болел Covid-19, там останется человек сто, возможно – 120. Усилить коллег-врачей есть необходимость, и эта нагрузка спадет. Но врачи отказываются. Никто не хочет идти. Я попросил официально направить письма во все медицинские учреждения, с которыми велись переговоры, и пусть у меня уже будет официальный ответ, что люди не хотят принимать участие и усиливать коллег. Чтобы у меня потом не спрашивали, занимался ли я организацией этого процесса.
Тем временем медики инфекционной больницы написали «письмо отчаяния» министру охраны здоровья Максиму Степанову с просьбой помочь разрешить кризисную ситуацию, возникшую в заведении в связи с чрезмерной нагрузкой, дефицитом медикаментов и неконструктивным взаимодействием с ХОГА (подробнее – в следующем номере «ВХ»).