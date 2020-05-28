Вопреки заверениям областных властей о полном обеспечении лекарствами и медперсоналом, в инфекционной больнице, куда везут больных Covid-19 со всего региона, сложилась критическая ситуация. Больница забита, врачи падают с ног, заразившиеся медики лечатся за свой счет. И только благодаря резонансу в социальных сетях и СМИ областная власть решила обратить внимание на проблему.

Реалии не соответствуют рапортам властей

Пятьдесят пациентов на одного медика

Власть сняла с себя ответственность

Почему медики не идут в инфекционку

По состоянию на 26 мая коронавирус диагностировали у 27 сотрудников Харьковской областной клинической инфекционной больницы. Из них – шесть врачей, 14 медсестер, шесть санитарок и одна буфетчица. Девять человек выздоровели, остальные продолжают лечение.До последнего времени областная власть бодро рапортовала, что инфекционка обеспечена всем необходимым на сто процентов. Хотя уже через месяц интенсивной работы коллектив заговорил о сложностях – нехватке сотрудников и сверхурочной работе. В конце апреля директор больницы Павел Нартов проинформировал областной департамент здравоохранения, что в медучреждении заканчиваются лекарственные средства. В середине мая стало известно, что препаратов уже нет, а коллектив работает сверхурочно.Мало кто решался озвучить проблемы, с которыми столкнулась больница в невероятно сложный и опасный, в первую очередь для медиков, период пандемии. Врач-анестезиолог, заведующий кафедрой анестезиологии, детской анестезиологии и интенсивной терапии ХМАПО, доктор медицинских наук, профессор Владимир Корсунов рассказал на своей странице в «Фейсбуке» о реальных вещах, которые происходят в инфекционке. 23 мая он побывал там на консилиуме, осматривал заведующую одного из отделений, которая находилась в тяжелом состоянии – с пневмонией и положительным тестом на Covid-19.– Кроме нее, Covid-19 болеют директор, заместитель директора по медицинской части, заведующий отделением интенсивной терапии, три анестезиолога и куча врачей, медицинских сестер, младшего персонала. Ежедневно увольняются сотрудники. Больница месяц подряд загружена на сто и более процентов, но ни одно другое медучреждение второго по численности населения города Украины не принимает больных с подозрением на Covid-19. Обстановка в больнице – на грани взрыва, – сообщил Владимир Корсунов.Он также назвал областной департамент здравоохранения во главе с Вадимом Иванниковым преступным, который «молчит и цинично насмехается над врачами».– Я обращаюсь ко всем, кто не носит маски в супермаркетах и магазинах, – лечить вас будет некому. Обращайтесь к господину Иванникову – он будет лечить вас лично, а если не справится, позовет губернатора, – эмоционально высказался врач. – Кстати, о том, что больница, мол, обеспечена и все есть, а врачи просто так отправляют родственников пациентов в лаборатории и аптеки. Так вот, директор областной инфекционки покупает себе лекарства за собственные средства, а на «Актемра» (препарат, применяющийся при цитокиновом шторме. – Прим. ред.) для заведующей отделением, которая сейчас в отделении интенсивной терапии, собирают средства всей больницей. Вот такая жизнь на самом деле – она совершенно не соответствует рапортам власть имущих.Солидарна с врачами и волонтер Наталья Попова, которая уже давно сотрудничает в харьковской инфекционкой. По ее словам, ситуация с медикаментами там остается плачевной.– Из медикаментов осталось какое-то количество «Амизона», «Азитромицина» – для «легких» пациентов, которые просто должны находиться под наблюдением. Для больных, у которых состояние средней тяжести, есть антибиотики, от которых, в принципе, ни холодно ни жарко. Что касается реанимации, то медикаменты отсутствуют, – рассказывает волонтер. – Яркий тому пример: самое необходимое лекарство для поддержания пациентов при переходе на искусственную вентиляцию легких либо просто на кислородную поддержку – «Актемра», которая не позволит уничтожить легкие, – отсутствует. А это самый дорогостоящий препарат.Один флакон этого лекарства стоит 5550 гривен. Для заболевшей заведующей отделением, которая находилась в тяжелом состоянии, деньги на препарат собирали всем миром.– Сначала сам директор купил ей дозу, на вторую медики собирали. На третью дозу начали сбор средств волонтеры. Ситуация была предана огласке и с учетом трех тысяч репостов на странице у Владимира Корсунова департамент ХОГА в срочном порядке нашел дозу на утро. «Актемра» помогла стабилизировать состояние заведующей, но оно до сих пор является неблагоприятным, – рассказала Наталья Попова. – Только когда вся Украина заговорила о ситуации в Харькове, привезли одну дозу, но в целом лекарства в больнице нет.По словам волонтера, в инфекционке катастрофически не хватает медперсонала, нагрузка на тех, что остались – огромная. Смена у одного врача и медсестры может длиться до двух суток. На одного медика приходится по 50 пациентов. Анестезиолог – один на 12 человек. Некоторые врачи находятся одновременно на нескольких сменах — в реанимации, в приемном отделении и в своем.– И они должны успеть перебежать, раздеться, пройти дезинфекцию… И так изо дня в день. И у них нет выходных. У Павла Нартова, например, с первого дня, как только начали поступать пациенты с Covid-19, не было ни одного выходного – он делал все что мог, — добавила Наталья Попова.Волонтер не исключает, что именно на руководство больницы сейчас стараются «повесить» все обвинения — и массовое заражение подчиненных, и отсутствие лекарств.По мнению областной власти, именно директор лечебного заведения не проконтролировал количество закупленных лекарств, не отрегулировал количество пациентов в больнице. Такой вывод был озвучен на совещании в ХОГА 24 мая.В облгосадминистрации проинформировали, что по факту сейчас инфекционкой руководит сотрудник Харьковской медицинской академии последипломного образования Валентина Маслова. Она совмещала работу в ХМАПО и в инфекционной больнице, а сейчас ее основное место – инфекционка. Методическую помощь ей оказывает главврач Областной клинической детской инфекционной больницы Дмитрий Кухарь.– Заполняемость больницы начала снижаться. Тем не менее прямо ведется работа по выписке и переводу части пациентов в 17-ю городскую больницу. Там развернуто 60 коек (40 общей терапии, 20 – интенсивной). Также 40 коек развернуто в детской инфекционке. Готовы подключать 13-ю городскую больницу. «Нетяжелых» пациентов в районах продолжают принимать районные больницы, которые вошли в список учреждений, оказывающих помощь при Covid-19. Заполненность инфекционки должна снизиться примерно до 50%, – сообщили в ХОГА. – Регулировать заполняемость больницы, выписку пациентов и их перевод в другие лечебные учреждения – прямая обязанность директора инфекционной больницы. Необходимые меры им не предпринимались.Также в ХОГА утверждают, что на счетах областной инфекционной больницы находится 1,5 миллиона гривен – это целевые деньги на закупку лекарств. И такой остаток, по словам чиновников, был на конец каждого месяца на протяжении борьбы с коронавирусом. Закупки лекарств проводит не облздрав, а сама больница. Почему медикаменты не были закуплены – выясняли в ходе проверки.Результаты проверки были озвучены 26 мая. В том, что ситуация в областной инфекционной больнице «взорвалась», есть вина как директора Департамента охраны здоровья ХОГА Вадима Иванникова, так и директора больницы Павла Нартова, между которыми сложились напряженные отношения, считает руководитель обгосадминистрации Алексей Кучер.– Забегая наперед, выскажу свое мнение, – сказал он. – Кто же виноват? Я уверен на сто процентов, что виноваты обе стороны. Там уже есть и личные отношения. Собственно, взрыв произошел на почве личных отношений, отсутствия коммуникации и всего прочего.Нашли виноватых и в том, что медики не хотят работать в инфекционке, где не хватает персонала. Ими оказались журналисты.– Это наша с вами общая ответственность – с вами, уважаемые коллеги, – вполне серьезно заявил Алексей Кучер журналистам. – Мы сейчас создали информационный бум, и бригады не хотят в инфекционную больницу, врачи отказываются. Отказываются, хотя если мы уберем оттуда тех, кто не болел Covid-19, там останется человек сто, возможно – 120. Усилить коллег-врачей есть необходимость, и эта нагрузка спадет. Но врачи отказываются. Никто не хочет идти. Я попросил официально направить письма во все медицинские учреждения, с которыми велись переговоры, и пусть у меня уже будет официальный ответ, что люди не хотят принимать участие и усиливать коллег. Чтобы у меня потом не спрашивали, занимался ли я организацией этого процесса.Тем временем медики инфекционной больницы написали «письмо отчаяния» министру охраны здоровья Максиму Степанову с просьбой помочь разрешить кризисную ситуацию, возникшую в заведении в связи с чрезмерной нагрузкой, дефицитом медикаментов и неконструктивным взаимодействием с ХОГА (подробнее – в следующем номере «ВХ»).