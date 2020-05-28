28 мая в 00:47 на номер «101» поступило сообщение о том, что во дворе жилой 5-этажки на проспекте Юбилейном горит автомобиль «Volkswagen Transporter T3».

Сразу на место происшествия были направлены два подразделения Государственной пожарно-спасательной службы в составе 2-х отделений на автоцистернах. На момент их прибытия в микроавтобусе горел моторный отсек и частично салон автомобиля.С помощью механической пены спасатели локализовали пожар в 01:01 и в 01:50 полностью ее ликвидировали.Пострадавших нет. Причина и ущерб от пожара устанавливаются.